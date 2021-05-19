違反潛規則開轟 白襪菜鳥遭總教練批評

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（法新社芝加哥18日電） 白襪總教練拉魯沙今天批評隊上的菜鳥麥西迪斯，因為他前役在9下2出局，球隊15比4大幅領先，且雙城派出捕手客串投球之際，居然違反「潛規則」，全力揮擊轟出陽春炮。

美國職棒大聯盟MLB芝加哥白襪昨天客場挑戰明尼蘇達雙城，白襪在幾乎局局有得分的情況下，打完8局已經以15比4大幅領先。

9上白襪最後的進攻，雙城換上捕手阿斯圖提歐（Willians Astudillo）投球，擺明了想把局數消化掉，白襪該局前兩名打者馬德瑞加（Nick Madrigal）、藍姆（Jake Lamb）也十分「識相」的出局，但麥西迪斯（Yermin Mercedes）卻硬生生破壞「潛規則」，在獲得3壞球後，把對方投手一記時速僅47英里的小便球轟出中外野全壘打牆。

麥西迪斯對此說：「我還是會這樣打，我不會變成其他人，如果我改變作法，一切就都變了。我們只是要享受打球的樂趣，這就是棒球啊。」

但白襪總教練拉魯沙（Tony La Russa）對此感到不滿。

拉魯沙今天說：「他犯了個錯，所以我們這個大家庭得承擔他做此事帶來的後果。」

「他是菜鳥，當時十分興奮，這說明了他為何忘了潛規則。」

「我很氣，因為我們領先幅度那麼大，他的球數又是0好3壞，那實在不是揮大棒的好時機，那與運動家精神和尊重對手有關。」

拉魯沙對子弟兵的批評讓一些MLB球員不解。

洛杉磯道奇王牌投手鮑爾（Trevor Bauer）在推特（Twitter）上說：「親愛的打者們，如果你在球數0好3壞的情況下，從我手中揮出全壘打，我不會認為那是錯的。」

© 2021 AFP