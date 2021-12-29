違規犯嫌遊街示眾 廣西「文革式防疫」引發反彈

（法新社北京29日電） 中國官媒今天報導，在廣西省靖西市，4名遭控運送非法移民的嫌疑人因違反COVID-19防疫規定，在武裝鎮暴警察押解下遊街示眾，隨即引發對政府執法過當的批評。

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根據中國國營廣西新聞網公布的影片畫面，4名身着白色防護衣、佩戴白色口罩的嫌犯，胸前和背後都掛着牌子，上面寫着他們的姓名和大頭照。他們在8名同樣穿防護衣、戴面罩的武警左右押解下，走在人潮洶湧的街道上，周圍還有一群配備鎮暴裝備的武警，有些武警手上還拿着槍。

報導稱，這4名嫌犯被控運送非法移民入境。目前受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，中國邊境基本上皆已關閉。

針對遊街示眾之舉，靖西市公安局回應稱，這屬於「現場懲戒警示活動，是按要求處罰，沒有不合適」；而且這麼做可以「嚇阻邊境犯罪行為」。

然而，畫面曝光後引來強烈反對，多個官方媒體和社群媒體使用者紛紛批評這種彷佛回到文革時期的嚴厲做法。

中國共產黨附屬的新京報今天發表題為「哪怕為了防疫，也不宜『遊街示眾』」評論，稱「即便為了防疫，也不能讓『遊街示眾』這種違背依法治國精神的舉措再次出現。」

經過維權人士數十年來的努力後，中國已在2010年禁止對嫌犯進行類似的公開羞辱；然而，在地方政府大力執行國家的「清零政策」時，這種作法又死灰復燃。

根據靖西政府網站，近幾個月里，還有其他遭控非法走私和販運人口的嫌犯被遊街示眾。

© 2021 AFP