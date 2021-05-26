遠離川普中東政策 布林肯矢言重建巴勒斯坦關係

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（法新社耶路撒冷25日電） 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天矢言重建美國與巴勒斯坦的關係，除了重啟耶路撒冷領事館，也將提供數百萬美元援助來協助遭戰爭蹂躪的加薩走廊。

法新社報導，這項宣布象徵着拜登政府與前總統川普所定政策畫清界線。川普在位時，於2019年關閉服務巴勒斯坦人的駐耶路撒冷領事館，並切斷對巴勒斯坦的援助。

長遠來說，布林肯提及「恢復努力來達成兩國方案的可能性」，他說：「我們依舊認定這是唯一方式，可真正確保以色列未來作為猶太及民主國家，並讓巴勒斯坦人得到他們應得的國家。」

布林肯走訪中東地區之前，以色列與巴勒斯坦21日剛結束11天的激烈衝突。當時因東耶路撒冷與約旦河西岸佔領區引發的緊張局勢，看到以色列大舉空襲加薩，而加薩也不斷有火箭射向以色列。

布林肯在約旦河西岸雷馬拉（Ramallah）會晤巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）後，他說，美國將準備重啟耶路撒冷領事館。稍後他補充說，對此，目前尚未有時間表。

身為拜登政府最高階外交官員，布林肯重申支持以色列有權自我防衛，以對抗伊斯蘭團體哈瑪斯（Hamas）的火箭攻擊；他說，哈瑪斯必不能受惠於加薩重建的援助。

布林肯也強調華府承諾與巴勒斯坦重建關係，「雙方持有一致信念，也即巴勒斯坦和以色列享有同等的安全、自由機會和尊嚴」。 （譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP