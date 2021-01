遭亞馬遜開鍘 保守派社交平台Parler被迫下線

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社舊金山11日電) 亞馬遜公司(Amazon.com Inc.)日前警告保守派社交平台Parler,由於平台未適當監督暴力內容,將遭關閉伺服器。檢查連線的網站今天顯示,Parler已經被迫下線。

美國國會大廈上周遭民眾硬闖,總統川普被控煽動,被規模比Parler大得多的推特公司(Twitter)永久停權。隨後Parler知名度於近期暴增,成為蘋果公司(Apple)App Store排行第一的免費應用程式(App)。

但Parler平台上充斥支持6日華府攻擊行動的訊息,以及號召再度示威的呼聲,促使Google在8日把它從應用程式商店下架,蘋果也於9日跟進。

亞馬遜接着證實,由於Parler容許「暴力威脅」,將終止提供雲端代管服務。

這家網路巨擘在寫給Parler業者的信函中表示,將於10日晚間11時59分(台灣時間11日15時59分)前終止服務。

連線檢查網站Down For Everyone Or Just Me則顯示,Parler於凌晨0時過後不久斷線。這意味着業者未能找到新的代管夥伴。

Parler執行長馬澤(John Matze)9日在Parler發出一系列貼文,表示網站隔天就會下線,同時指控科技巨頭髮動「言論自由戰爭」。

馬澤表示:「他們不會勝利!我們是這個世界言論自由、資訊自由的最後希望。」

Parler並未回覆法新社的置評要求。

Parler社群網路在2018年啟用,運作方式跟推特極其相似,用戶有個人資料可供他人跟隨,還有類似推文(tweet)的parley功能。

這個平台在成立之初吸引到一群極端保守派、甚至是極右派的用戶,但現在它還吸引到許多較傳統的共和黨人士。

例如福斯新聞頻道(Fox News)明星主持人尚漢尼提(Sean Hannity)有760萬跟隨者,他的同事塔克卡爾森(Tucker Carlson)則有440萬跟隨者。民選公職人員使用Parler的則包括共和黨籍加州聯邦眾議員努尼斯(Devin Nunes)、南達科他州州長諾埃姆(Kristi Noem)等人。

據悉川普並無Parler個人資料頁面。

