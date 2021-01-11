遭亞馬遜開鍘 保守派社交平台Parler被迫下線

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（法新社舊金山11日電） 亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）日前警告保守派社交平台Parler，由於平台未適當監督暴力內容，將遭關閉伺服器。檢查連線的網站今天顯示，Parler已經被迫下線。

美國國會大廈上周遭民眾硬闖，總統川普被控煽動，被規模比Parler大得多的推特公司（Twitter）永久停權。隨後Parler知名度於近期暴增，成為蘋果公司（Apple）App Store排行第一的免費應用程式（App）。

但Parler平台上充斥支持6日華府攻擊行動的訊息，以及號召再度示威的呼聲，促使Google在8日把它從應用程式商店下架，蘋果也於9日跟進。

亞馬遜接着證實，由於Parler容許「暴力威脅」，將終止提供雲端代管服務。

這家網路巨擘在寫給Parler業者的信函中表示，將於10日晚間11時59分（台灣時間11日15時59分）前終止服務。

連線檢查網站Down For Everyone Or Just Me則顯示，Parler於凌晨0時過後不久斷線。這意味着業者未能找到新的代管夥伴。

Parler執行長馬澤（John Matze）9日在Parler發出一系列貼文，表示網站隔天就會下線，同時指控科技巨頭髮動「言論自由戰爭」。

馬澤表示：「他們不會勝利！我們是這個世界言論自由、資訊自由的最後希望。」

Parler並未回覆法新社的置評要求。

Parler社群網路在2018年啟用，運作方式跟推特極其相似，用戶有個人資料可供他人跟隨，還有類似推文（tweet）的parley功能。

這個平台在成立之初吸引到一群極端保守派、甚至是極右派的用戶，但現在它還吸引到許多較傳統的共和黨人士。

例如福斯新聞頻道（Fox News）明星主持人尚漢尼提（Sean Hannity）有760萬跟隨者，他的同事塔克卡爾森（Tucker Carlson）則有440萬跟隨者。民選公職人員使用Parler的則包括共和黨籍加州聯邦眾議員努尼斯（Devin Nunes）、南達科他州州長諾埃姆（Kristi Noem）等人。

據悉川普並無Parler個人資料頁面。

© 2021 AFP