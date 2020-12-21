遭多國實施旅行禁令 英國將召開危機會議

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（法新社倫敦21日電） 在英國表示極具傳染力的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新病毒株疫情「失控」後，從法國到阿根廷，有愈來愈多國家禁止往來英國的航班，首相強生今天將就此主持危機會議。

倫敦政府一名發言人表示，強生（Boris Johnson）要求召開政府緊急應變小組會議（COBRA），以「討論國際旅行相關局勢，尤其是貨物流穩定進出英國的問題」。

超過10個歐洲國家已下令禁止來自英國的航班與旅客入境，預料更多國家將採取行動。

作為重要轉運國的法國已封鎖跨越英吉利海峽（English Channel）的人流物流；荷蘭則宣布將禁止旅客搭乘渡輪入境。

脫離歐洲聯盟（EU）的英國剩幾天就要正式退出歐盟貿易架構，眾多企業正忙着轉運貨物。如今法國除了無人隨行的貨物以外，禁止所有來自英國的貨品。

英國南部重要港口多佛（Dover）昨晚表示，將對一切有人隨行的貨物和旅客停止開放，因為法國將實施邊境限制至「進一步通知」為止。

德國政府一名消息人士說，27國組成的歐盟可能集體對英國限制空中交通，各國也將就海運、公路和鐵路討論聯合因應措施。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的辦公室表示，馬克宏、德國總理梅克爾（Angela Merkel）、歐盟執委會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）昨天已就此事舉行電話會議。

包括加拿大、智利和阿根廷等美洲國家，昨天稍晚也對來自英國的航班實施禁令。

然而美國官員示意目前暫時不動作。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）則說，他有信心現行入境隔離14 天的規定足以因應威脅。

© 2020 AFP