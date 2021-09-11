遭官方反壟斷審查後 美國黑石集團收購SOHO在中國告吹

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（法新社北京10日電） 美國黑石集團（Blackstone）原擬以30億美元收購中國地產開發商SOHO中國，但中國監管當局上月依反壟斷法立案審查後，這項備受關注的收購案今天確定告吹。

SOHO中國10日下午公告，黑石集團決定不就收購公司股權作出要約。公告稱，「鑒於目前滿足先決條件的進展不足，各方一致認為無法在最後截止日當天或之前滿足先決條件，各方也一致同意不會推遲最後截止日」。

SOHO中國稱，為解除公司在收購守則項下的持續義務並維持有序的股票市場，各方在諮詢執行人員後決定並一致同意不作出要約。

陸媒今天多形容，這代表潘石屹最終未能如願賣掉一手創辦的公司套現成功，黑石也未能藉機大舉投資中國核心城市的辦公大樓資產。

分析認為，潘石屹之所以要賣掉資產，是因為SOHO中國已經進入「營收增加、凈利潤不增」的狀態。賣掉資產，不再大量自持資產或許是拉升回報率的辦法。

2020年，SOHO中國的營業收入約為21.92億元，年增約19%，不過，凈利潤卻大減58.53%，只剩5.43億元。潘石屹曾抱怨租金太低。

© 2021 AFP