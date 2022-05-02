遭拉夫羅夫發言惹怒 以色列外長召喚俄大使

（法新社耶路撒冷2日電） 以色列外交部長拉皮德（Yair Lapid）今天痛批俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）聲稱希特勒體內可能「流着猶太人的血液」，並召喚俄羅斯大使「釐清」情況。

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俄國2月24日入侵烏克蘭，聲稱希望讓烏克蘭「非軍事化」和「去納粹化」。以色列試圖在兩方之間巧妙求取平衡，但拉夫羅夫對義大利頻道的發言激怒以色列。

拉夫羅夫在義大利媒體Mediaset昨天播出的訪問中提到，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）「提出一項論點：如果他自己就是猶太人，他們（烏克蘭）怎麼會有納粹主義」。

根據俄國外交部網站張貼的文稿，拉夫羅夫接著說：「我可能搞錯了，但希特勒也流着猶太人的血液。」

拉皮德在以色列外交部發布的聲明中譴責上述評論。

他說：「拉夫羅夫外交部長的說法不可饒恕且可惡，也是可怕的歷史錯誤。猶太人並未在大屠殺期間自相殘殺。對於猶太人的最低級種族歧視，就是指控猶太人自己有反猶太主義。」

聲明並提到，以色列外交部已「召喚俄羅斯駐以色列大使會面釐清」。

世界大屠殺紀念中心主席戴陽（Dani Dayan）也批評拉夫羅夫的聲明，形容他的說法是「沒有根據、幻想且危險的評論，應當受譴責」。

© 2022 AFP