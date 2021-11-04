遭拘押美籍記者 緬甸控以第3項罪名

（法新社仰光4日電） 遭緬甸軍政府拘押多月的美國籍記者芬斯特（Danny Fenster）委任律師今天告訴法新社，他的當事人申請保釋被駁，同時還被指控第3項刑事罪名。

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緬甸英文媒體「緬甸前線」（Frontier Myanmar）總編輯芬斯特5月試圖離開當地而被捕，遭拘押至今。

芬斯特被控鼓動異議分子反對軍政府和非法結社，目前正在受審，這兩項罪名一旦定罪，恐面臨6年徒刑。

委任律師丹紹翁（Than Zaw Aung）告訴法新社，芬斯特3日在仰光音山監獄（Insein）內接受最新審訊時獲告知「他被控另一項罪名」，涉及違反移民法。

丹紹翁表示，這項罪名最多將被處以5年徒刑，預計將在5日開始審理。

丹紹翁表示：「我們不知道被扣上移民罪名的確切原因。」他說，芬斯特被拘押時簽證還在有效期限內。

就在芬斯特被控新罪名的前一天，美國前外交官，同時也是人質談判代表李察遜（Bill Richardson）才在緬甸首都奈比多（Naypyidaw）和軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）會面。

李察遜的組織表示，他在緬甸從事「民間人道任務」，並未提及是否會尋求讓芬斯特獲釋。

丹紹翁說，37歲的芬斯特健康情況尚佳，但因為新罪名的關係，心情沮喪。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

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