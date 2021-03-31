遭拘禁2個月未露面 律師：翁山蘇姬似健康良好

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（法新社仰光31日電） 遭罷黜的緬甸民選政府領導人翁山蘇姬儘管已遭拘禁2個月，但她的律師團隊表示，她的健康狀況似乎良好。此時軍政府所承受的外交壓力已加大。

緬甸民眾逐日發動抗議，要求恢復民選政府，但遭軍政府鎮壓，自2月1日政變以來，已經造成520多人喪生。

緬甸軍政府的暴力鎮壓引發國際譴責聲浪，同時境內某些少數民族武裝團體也揚言報復。

美國國務院下令，非必要外交人員和他們的眷屬必須撤離緬甸。全球對緬甸提供最多援助的國家日本，也暫停支付新的援助款項。

75歲的翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）自2月1日凌晨遭軍方拘禁後，就未公開露面。

翁山蘇姬的律師敏敏索（Min Min Soe）今天被召喚至首都奈比多（Naypyidaw）一座警察局，和翁山蘇姬透過視訊會面。翁山蘇姬面臨一連串刑事指控，一旦定罪恐終身不得擔任公職。

翁山蘇姬的律師團隊發表聲明說：「根據視訊所見，（翁山）蘇姬的身體狀況似乎良好。」

翁山蘇姬在和律師透過視訊會面時質疑，警方一直在律師的身旁，她身邊也有警衛持續監視，這樣是否合法。

© 2021 AFP