(法新社洛杉磯16日電) 兩名女子向美國媒體「好萊塢報導」(The Hollywood Reporter)透露曾遭影集「慾望城市」(Sex and the City)男星克里斯諾斯(Chris Noth)性侵,對此克里斯諾斯予以否認。

廣告 繼續瀏覽後續

克里斯諾斯在HBO電視影集「慾望城市」(Sex and the City)和新續集「慾望城市:華麗下半場」(And Just Like That)中飾演女主角凱莉(Carrie)情牽多年的靈魂伴侶「大人物」(Mr. Big)。

在「好萊塢報導」(The Hollywood Reporter)文章中,兩名女子使用化名,描述她們分別於2004年和2015年在洛杉磯和紐約與克里斯諾斯發生性關係,克里斯諾斯對此發表聲明回應。

現年67歲的克里斯諾斯表示:「我數年前,甚至十幾年前遇到的人對我做出的指控絕對是不實的。」

他說:「這些故事可以是30年前或30天前的,但沒有就是沒有,我沒有跨越那條線。」他還說,當時與兩女的關係是「你情我願」。

© 2021 AFP