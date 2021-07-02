遭控稅務犯罪和欺詐 川普集團和財務長不認罪

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（法新社紐約1日電） 美國前總統川普旗下集團和財務長遭控欺詐和稅務犯罪，今天在紐約法院聽審拒不認罪。

曼哈頓地區檢察官在近3年時間內，調查了讓川普揚名立萬的房地產到高爾夫球場等龐大事業的金融交易後，提出第一波15項重罪指控。

曼哈頓檢方指出，川普集團（Trump Organization ）和集團長期任用的73歲大帳房懷索柏格（Allen Weisselberg）15年來謀畫逃稅，欺詐紐約當局。

懷索柏格是川普的忠心助手，在川普家族秘密上守口如瓶。懷索柏格向紐約當局投案後，下午戴着手銬在紐約州法院出庭。

儘管現階段川普本人或其他家族成員未列為被告，但這些指控對川普來說已是一大挫敗。川普先前暗示可能會於2024年再度角逐白宮大位。

起訴書指控川普集團和懷索柏格於2005年3月至2021年6月期間，策畫以「不列帳」方式向懷索柏格和其他主管提供報酬。懷索柏格被控對僱主給予的170萬美元額外補貼進行逃稅。

檢方指稱，這些額外補貼包括家人就讀私校的學費、賓士轎車租賃費及曼哈頓公寓租金等。

檢方指控的罪名包括重偷盜罪、稅務詐欺和偽造商業記錄，其中最重的罪名最多可處15年有期徒刑。

懷索柏格交出護照後獲釋。川普集團律師福特法斯（Alan Futerfas）代表公司，對指控罪名拒不認罪。

下次法院聽審定於9月20日舉行。

75歲的川普將這些指控斥為出於政治動機，反控檢方「分裂我們的國家」。

共和黨籍的川普在聲明中說：「激進左翼民主黨人發起的政治獵巫持續進行，紐約現在接手了這項任務。」川普集團也表示：「這非關正義，這是政治。」

總統拜登在前往佛羅里達州邁阿密（Miami）途中不願就此事置評，僅說他對此案「一無所知」。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP