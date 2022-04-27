遭斷天然氣 保加利亞痛批俄國勒索

（法新社索菲亞27日電） 歐洲聯盟（EU）成員國保加利亞的總理佩特科夫（Kiril Petkov）今天形容，俄羅斯決定中斷供應天然氣給保加利亞是在「勒索」

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俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）今天表示，已完全中斷供應天然氣給波蘭，以及高度仰賴俄氣的保加利亞，因為沒收到這兩個歐盟成員國的盧布付款。

佩特科夫形容俄羅斯天然氣工業公司此舉「令人無法接受」，「嚴重違反合約且等同勒索…我們不會屈服於這種敲詐行徑」。

佩特科夫還說，保加利亞將全面檢討與俄羅斯天然氣工業公司的合約，包括過境保加利亞的輸送合約；他也向國民保證，政府「無論如何」不會對消費者減少天然氣供應。

他在政府例會前告訴記者：「保加利亞政府已為這種情況做了準備。能源部有明確的輸送計畫，包括已準備好一套替代來源計畫。」

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）2月24日發動侵略烏克蘭後，俄國遭到西方大規模製裁，盧布也一度貶值至空前低點。而由於歐洲天然氣需求約1/3仰賴俄國供應，蒲亭為了反擊西方制裁，能源成為他手中最有力籌碼。

蒲亭3月底表示他已簽署命令，4月1日起外國購買俄國天然氣須以俄國貨幣盧布支付，否則合約將中止；買家說這麼做違反了要求以歐元付款的合約；烏克蘭則指控俄國用能源勒索歐洲，試圖分化烏克蘭的盟友。

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