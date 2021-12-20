遭熱刺逼和 利物浦主帥矛頭指向主審

（法新社倫敦19日電） 英超托登罕熱刺今天靠南韓前鋒球星孫興第74分鐘破門，2比2逼和利物浦。賽後利物浦主帥克洛普（Jurgen Klopp）痛批裁判狄爾尼（Paul Tierney）是衝著他而故意少給對手一張紅牌，害他們沒贏。

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這場比賽熱刺第13分鐘就由凱恩（Harry Kane）進球先馳得點，但利物浦靠尤達（Diogo Jota）、羅伯森（Andrew Robertson）的進球反超。

孫興第74分鐘趁對方門將貝克（Alisson Becker）阻截對方傳球失敗，將球挑入球門扳平。

利物浦的羅伯森第77分鐘粗暴鏟倒對方的羅伊爾（Emerson Royal）後吞紅牌出場，靠10人硬撐剩下的13分鐘，無緣守住勝果只拿到1分積分。

克洛普也因對主審狄爾尼兩個關鍵判決抗議差點吞牌，但他堅稱凱恩早該被罰出場，欠尤達一個12碼。

克洛普賽後炮口對準狄爾尼，稱不曉得主審為何衝他而來，「我是有點太激動，但我希望的是場上能做出正確判決。凱恩肯定該吃紅牌，我們也該拿到12碼，偏偏主審竟跟我說是我方球員故意，太扯了」。

© 2021 AFP