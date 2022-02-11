遭爆白宮文件疑用馬桶衝走 川普否認

（法新社華盛頓10日電） 據「紐約時報」記者出書爆料和美媒報導，美國前總統川普涉嫌撕毀文件或丟進馬桶衝掉，不過川普否認。

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「華盛頓郵報」報導，國家檔案局請求司法部針對川普的行為展開調查。國家檔案局7日證實已從川普位於佛州的私人莊園海湖俱樂部（Mar-a-Lago）取回15箱文件，川普是在爭取連任失利後，帶着這些文件離開華府。

美國新聞網站Axios報導，一本細述川普執政時期的新書宣稱，白宮的馬桶曾在有人試圖衝掉辦公室文件後堵塞。

主跑白宮線的紐時記者哈柏曼（Maggie Haberman）即將推出新書「大騙子」（Confidence Man，暫譯），根據Axios獨家預覽的內容，哈柏曼提到「白宮官邸職員不時會發現馬桶被一團印刷紙張堵住，認為總統用馬桶衝掉紙張」。

這本書一部分是基於哈柏曼在川普卸任後的訪談內容撰寫而成，其中提到這名共和黨籍前總統曾聲稱自己仍與金正恩保持聯繫。

依據1970年代「水門案」（Watergate）後制定的「總統文件法」（Presidential Records Act），美國總統卸任後必須將所有與工作相關的電子郵件、信函與文件移交給國家檔案局（National Archives）。

但川普否認用馬桶衝走文件一事，他表示：「另一個說我用白宮馬桶衝掉紙張和文件的假報導絕對不是真的，那不過是記者捏造出來，好替一本內容多為杜撰的書打廣告。」

哈柏曼的書預計10月4日出版。這名紐時資深記者報導與川普相關的事已有10年之久，她接近川普核心圈子的程度，長期以來在新聞界堪稱無人能及。

© 2022 AFP