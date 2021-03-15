遭疫情打斷一年 NCAA三月籃球瘋終回歸

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（法新社華盛頓14日電） 每年掀起「3月瘋」的全美大學體育聯盟（NCAA）籃球賽，去年因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而取消，今年回歸有着所未有的挑戰，從今天曝光的簽表可見一斑。

NCAA男籃賽到了3月共有68支隊伍參加，往年分散於全美各地開打，今年則集中在印第安納州印第安納波利斯（Indianapolis）舉行，從本月18日一直打到4月5 日，主辦單位也將確保各項防疫措施到位。

每年帶來約十億美元收入的NCAA籃球賽，是美國電視轉播的重要體育賽事之一，不僅可看到美國職籃NBA明日之星，預測哪隊奪得男籃賽冠軍更是美國一大傳統。

而本季在前冠軍隊伍維吉尼亞大學（University of Virginia）、杜克大學（Duke University）和堪薩斯大學（University of Kansas）上周先後因篩檢出COVID-19陽性反應病例而失格後，訂定安全規範顯然有其必要。

接待旅館每層樓只能安置一支球隊，每間房只能住一人，且口罩、社交距離和社交追蹤儀器等防疫措施一樣都不能少。球隊必須於抵達印第安納波利斯前7天繳交病毒檢測陰性報告，抵達後更須每日采檢。

每支球隊湊滿5人即可比賽；因疫情關係，簽表上的球隊可以更換，在簽表敲定前48小時都可以用備用球隊遞補。

© 2021 AFP