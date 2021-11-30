遭緬甸軍方控煽動叛亂 翁山蘇姬等候聽取判決

（法新社奈比多30日電） 遭罷黜的緬甸領導人翁山蘇姬預計今天要在遭控煽動叛亂的審判中聽取判決，這會是她諸多軍政府法庭官司中的首場判決，這些官司恐讓她面臨數十年的牢獄之災。

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緬甸軍方將領今年2月1日凌晨發動政變，推翻諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）的文人政府，終結這個東南亞國家短暫的民主政治，翁山蘇姬便遭到拘押至今。

根據緬甸觀察組織數據，在軍政府鎮壓異議人士的行動中，有超過1200人喪生，上萬人遭逮捕。

翁山蘇姬煽動反軍方罪名若成立，恐面臨3年徒刑，不過分析人士認為，翁山蘇姬不太可能今天就入獄服刑。法庭反而可能會延後判決，或將任何刑期減為居家監禁，好讓這位備受愛戴的領袖繼續消失在大家的視線內，以便軍政府繼續鞏固大權。

軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）近日告訴法新社，翁山蘇姬的審判在緬甸首都奈比多（Naypyidaw）特別法庭舉行，記者被禁止出席旁聽。翁山蘇姬的律師近日也被禁止對媒體發言。

「全國民主聯盟」其他高階成員的判決近幾周內已陸續出爐，軍政府祭出嚴厲判決毫不手軟。

克倫邦（Karen State）一名前首長本月稍早遭判刑75年；翁山蘇姬一名親信幕僚則遭判20年。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）

© 2021 AFP