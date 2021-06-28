遭美軍空襲 伊拉克民兵揚言報復

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴格達28日電） 美軍空襲伊拉克與敘利亞邊境地區後，親伊朗的伊拉克民兵組織「人民動員」（Hashed al-Shaabi）今天表示，空襲「造成一群英勇戰士殉難」，同時揚言報復。

美國國防部昨天宣布發動空襲，一個人權監督組織表示至少有5名伊朗支持的民兵死亡。人民動員隨後表示：「我們會繼續捍衛我們深愛的國家，我們已做好回應和復仇的萬全準備。」

人民動員組織的內部消息人士告訴法新社，伊拉克西部幅員廣闊的安巴省（Anbar）遇襲，讓組織一次死了4名戰士。

美國國防部則表示，這波針對伊拉克與敘利亞邊境的報復性空襲，瞄準「伊朗支持的民兵團體所使用的設施」。國防部發言人柯比（John Kirby）說，被鎖定的場所有兩處位於敘利亞、一處位於伊拉克；「伊朗支持的民兵」曾運用這些場所發動無人機攻擊，損害美國在伊拉克的利益。

總部位於英國的「敘利亞人權瞭望台組織」（Syrian Observatory for Human Rights）之前通報，針對敘利亞一側的空襲至少造成5名伊拉克戰士死亡和多人受傷。

敘利亞人權瞭望台組織仰賴敘利亞境內的消息人士來搜集資訊，據其表示，被擊中的目標包括軍事陣地。

自今年初起算，伊拉克境內攸關美國利益的目標已遭受超過40次攻擊。目前美國為聯合其他國家共同對抗激進組織伊斯蘭國（IS），一共部署2500名美軍在伊拉克境內。

© 2021 AFP