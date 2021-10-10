遭聖戰士擄走逾4年 哥倫比亞修女獲釋後會教宗

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（法新社梵蒂岡10日電） 教廷發言人指出，教宗方濟各今天與哥倫比亞的天主教方濟會修女葛洛瑞亞會面。葛洛瑞亞4年多前在馬利境內遭聖戰士綁架，終在昨天平安獲釋。

現年59歲的葛洛瑞亞（Gloria Cecilia Narvaez）原在馬利南部與布吉納法索接壤邊境地帶負責傳教工作，但2017年2月7日遭擄為人質

教廷發言人布魯尼（Matteo Bruni）於聲明中表示：「今天早上，在揭開主教會議序幕的慶祝彌撒之前，教宗方濟各迎接了剛剛獲釋的哥倫比亞姐妹葛洛瑞亞．希西利亞．納瓦艾斯。」

馬利總統府昨天透過聲明向葛洛瑞亞的勇氣和英勇致敬，並指葛洛瑞亞重獲自由是數個情報單位4年8個月努力下的結果；葛洛瑞亞亦向馬利當局表達謝意。

哥倫比亞副總統兼外長拉米雷斯（Marta Lucia Ramirez）表示，她對於葛洛瑞亞獲釋感到「非常高興」，並將營救告捷歸功於當局工作，也強調「法國政府為促成此一成果所付出的人道努力」。

曾為法國殖民地的馬利近年安全危機加劇，綁架事件愈來愈普遍，且一直難以遏制2012年於國內北部首次出現的聖戰叛亂。

© 2021 AFP