(法新社南非伊麗莎白港19日電) 南部非洲海岸鳥類保護基金會今天表示,南非開普敦(Cape Town)近郊海灘上有63隻瀕臨絕種的非洲企鵝遭蜂群攻擊致死。

南部非洲海岸鳥類保護基金會(Southern African Foundation for the Conservation of Coastal Birds)臨床獸醫羅伯茲(David Roberts)說:「經過檢測,我們發現這群企鵝的眼睛周圍有蜂螫痕跡。」

羅伯茲透過電話向法新社表示:「這是相當罕見的事件,我們不認為這會經常發生,算是偶發事件。(海灘)現場也有許多死掉的蜜蜂。」(譯者:李佩珊)

