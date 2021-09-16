遭質疑涉及總統遇刺案 海地總理撤換司法部長

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（法新社太子港15日電） 海地負責偵辦故總統摩依士遇刺案的檢察官，因為要求起訴總理亨利昨天遭到開除，亨利今天解除司法部長文森（Rockefeller Vincent）職務，指派前內政部長齊代爾接任。

根據海地官方報紙「箴言報」（Le Moniteur）9月15日的特刊，齊代爾（Liszt Quitel）獲任命擔任代理司法和公共安全部長。他先前自7月20日起擔任內政部長。

7月7日凌晨，摩依士（Jovenel Moise）在私人宅邸遭武裝突擊隊刺殺，海地再度陷入昏亂，至今已兩個多月。

昨天早上，職位相當於聯邦檢察官的政府委員克勞德（Bed-Fort Claude），要求負責調查摩依士遇刺案的法官起訴總理亨利（Ariel Henry）。

克勞德10日曾致函亨利，請他自行向檢方說明摩依士遇刺當晚的兩通電話內容，通話對象據信是刺殺摩依士的幕後主嫌之一。那名犯嫌是海地司法部反貪部門的前高層巴迪歐（Joseph Felix Badio）。

7月7日凌晨，在摩依士遭到槍手擊斃後，巴迪歐打了兩通電話給亨利，電話來源據信可追蹤到摩依士私宅附近。

亨利11日譴責檢方的行動，稱這是「轉移注意力的伎倆」。

摩依士遇刺案已轉派預審法官調查，檢方已無法干預此案，亨利因此開除克勞德。

© 2021 AFP