遭逼回國白俄東奧選手 可能將尋求庇護

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（法新社東京2日電） 日本官員表示，聲稱代表隊強迫她先行返國的白俄羅斯奧運運動員齊瑪諾斯卡雅，在獲得保護的情況下度過了一夜，後續可能尋求庇護。

東奧日前舉行女子200公尺預賽時，24歲短跑女將齊瑪諾斯卡雅（Krystsina Tsimanouskaya）並未站上賽道，錯過了參加東京奧運的機會。

日本政府發言人加藤勝信則表示，有關當局得知齊瑪諾斯卡雅已經「表達尋求庇護的意願」。但加藤勝信並未提供更多相關細節。

國際奧林匹克委員會（IOC）表示，齊瑪諾斯卡雅1 日向2020東京奧運官方尋求保護，以避免坐上飛機，之後在機場旅館過了一夜。

國際奧會發言人亞當斯（Mark Adams）今天說：「國際奧會和2020東京奧運（官方），昨天已經親自和白俄羅斯運動員齊瑪諾斯卡雅談過。」

他補充說：「她向我們保證自己感覺是安全的，她在安全的情況下，在機場旅館過了一夜。」

有報導指出，她正尋求庇護，可能的地點是在歐洲。亞當斯說表示，國際奧會「今天會再與她談談，以了解她想追求的是什麼，而對於她的決定，我們也將給予支持」。

他也表示聯合國難民署（UNHCR）也參與了此案。

日本警方和在東京的相關單位婉拒對此事發表評論。聯合國難民署的東京辦公室也未立即對此事置評。加藤勝信告訴記者，齊瑪諾斯卡雅已與國際奧會、2020東京奧運組委會，及「其他相關單位」談過下一步的行動。

他說，日本政府將繼續與有關單位密切合作，並將採取適當的措施；日本會「依法」處理此案。

© 2021 AFP