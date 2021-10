遭馬利聖戰士擄走4年多 哥倫比亞修女平安獲釋

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社馬利首都巴馬科9日電) 西非國家馬利總統府今天表示,一名來自哥倫比亞的天主教方濟會修女4年多前在馬利境內遭聖戰士綁架,如今平安獲釋。

修女葛洛瑞亞(Gloria Cecilia Narvaez)原本在馬利南部與布吉納法索接壤邊境地帶負責傳教工作,但2017年2月7日遭擄為人質。

馬利總統府今天透過聲明對葛洛瑞亞的勇氣和英勇致敬,並表示在數個情報單位4年8個月的努力下,總算成功讓葛洛瑞亞獲釋。

葛洛瑞亞今天在臨時總統戈伊塔(Assimi Goita)及巴馬科大主教佘保(Jean Zerbo)的陪同下,透過國家電視台播放的影像說道:「感謝馬利當局、總統,和所有馬利當局為了解救我而付出的所有努力,願天主保佑你們,天佑馬利。」

戈伊塔在官方聲明中保證「正在努力」,以確保所有仍被拘押在馬利的人都能獲釋。

根據和葛洛瑞亞共事的修女卡門(Carmen Isabel Valencia)說法,綁匪原本要擄走另外2名年紀較輕的修女,葛洛瑞亞卻跳出來自願代替這2名年輕修女。

卡門說:「她是一位格外深具人性特質的女性,平易近人…被窮人的愛深深打動。」

在紅十字會去年7月寄給葛洛瑞亞兄弟的信函中,葛洛瑞亞表示自己被一群「支持伊斯蘭和穆斯林團體」(Group for the Support of Islam and Muslims, GSIM)拘押,該組織是沙赫爾地區規模最大的聖戰聯盟。

了解釋放葛洛瑞亞談判的消息人士向法新社表示,她在被擄為人質期間並未遭到惡劣對待,還習讀了可蘭經。

這名消息人士表示放人談判歷時數月、數年之久,不過並未提供進一步細節。(譯者:李佩珊/核稿:陳政一)

