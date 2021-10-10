遭馬利聖戰士擄走4年多 哥倫比亞修女平安獲釋

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社馬利首都巴馬科9日電） 西非國家馬利總統府今天表示，一名來自哥倫比亞的天主教方濟會修女4年多前在馬利境內遭聖戰士綁架，如今平安獲釋。

修女葛洛瑞亞（Gloria Cecilia Narvaez）原本在馬利南部與布吉納法索接壤邊境地帶負責傳教工作，但2017年2月7日遭擄為人質。

馬利總統府今天透過聲明對葛洛瑞亞的勇氣和英勇致敬，並表示在數個情報單位4年8個月的努力下，總算成功讓葛洛瑞亞獲釋。

葛洛瑞亞今天在臨時總統戈伊塔（Assimi Goita）及巴馬科大主教佘保（Jean Zerbo）的陪同下，透過國家電視台播放的影像說道：「感謝馬利當局、總統，和所有馬利當局為了解救我而付出的所有努力，願天主保佑你們，天佑馬利。」

戈伊塔在官方聲明中保證「正在努力」，以確保所有仍被拘押在馬利的人都能獲釋。

根據和葛洛瑞亞共事的修女卡門（Carmen Isabel Valencia）說法，綁匪原本要擄走另外2名年紀較輕的修女，葛洛瑞亞卻跳出來自願代替這2名年輕修女。

卡門說：「她是一位格外深具人性特質的女性，平易近人…被窮人的愛深深打動。」

在紅十字會去年7月寄給葛洛瑞亞兄弟的信函中，葛洛瑞亞表示自己被一群「支持伊斯蘭和穆斯林團體」（Group for the Support of Islam and Muslims, GSIM）拘押，該組織是沙赫爾地區規模最大的聖戰聯盟。

了解釋放葛洛瑞亞談判的消息人士向法新社表示，她在被擄為人質期間並未遭到惡劣對待，還習讀了可蘭經。

這名消息人士表示放人談判歷時數月、數年之久，不過並未提供進一步細節。（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）

© 2021 AFP