遭馬利聖戰士綁架逾3個月 中國3公民成功脫困

(法新社馬利首都巴馬科1日綜合外電報導)西非國家馬利軍方表示,7月間沙赫爾地區一處工地被綁架的中國工程公司3名員工,周末逃離綁架者掌控;安全部隊今天找到他們並救援成功,人質健康狀況尚佳。

法新社報導,7月17日,武裝分子攻擊距離西南部城鎮卡瓦拉(Kwala)55公里的一處營建工地,搶走多輛卡車,並擄走5名人質,包括3名中國人和2名茅利塔尼亞公民。其中的茅利塔尼亞公民被綁10天後獲釋。

馬利軍方聲明指出,3名中國人策畫逃脫,在昨天成功脫困。今天,軍方地面與空中部隊找到他們的位置,展開聯合救援行動,這次救援所以成功,得力於「匿名善心人士」的協助。

軍方表示,人質脫困後身體狀況尚佳。他們並稱讚3人「勇敢善戰」。

在馬利境內聖戰士暴力衝突中,綁架案屢見不鮮,自2012年爆發衝突以來,已擴及鄰國布吉納法索和尼日。

在這次中國公民脫困獲救前,哥倫比亞籍天主教方濟會修女葛洛瑞亞(Gloria Cecilia Narvaez)10月9日才平安獲釋。

葛洛瑞亞修女原在馬利南部與布吉納法索接壤邊境地帶負責傳教工作,2017年2月遭聖戰士綁架。

法國記者杜布瓦(Olivier Dubois)今年4月8日在馬利北部被擄,他在一段人質錄影中表示,「支持伊斯蘭和穆斯林團體」(Group for the Support of Islam and Muslims, GSIM)綁架他。此一團體是沙赫爾(Sahel)地區最大的聖戰士聯盟。

在馬利衝突中,有數以千計民眾喪生,數以萬計百姓逃離家園;同時這個世上最貧窮之一的國家也遭逢毀滅性的經濟衝擊。(譯者:紀錦玲)

