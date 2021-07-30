選秀狀元康寧漢 準備挑戰NBA

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（法新社紐約29日電） 上個球季還在奧克拉荷馬州立大學打球的19歲後衛康寧漢，今天在美國職籃NBA選秀會上，被底特律活塞以狀元簽選上。康寧漢表示，他已做好準備，全力以赴。

康寧漢（Cade Cunningham）在大學賽場上，平均每場比賽可獲20.1分、6.2籃板、3.5助攻、1.6抄截，2019年還幫助美國隊拿下U19青年世界盃籃球賽冠軍。

康寧漢說：「這真的太瘋狂了，我無法用言語形容我的感受。我已經做好準備，在下一個階段的賽場上全力以赴。」

即將前進「汽車城」（Motor City）底特律，康寧漢也備妥了一個完美的綽號，那就是與車隊（motorcade）同樣拼法的「汽車凱德」（Motor Cade）。活塞上個球季的戰績只有20勝52敗，6月22日在NBA選秀樂透抽籤時，獲得狀元簽。

休士頓火箭上季僅獲17勝55敗，成績在全聯盟墊底。這次選秀會，他們以榜眼簽選上先前已加入NBA發展聯盟「G聯盟」（G League）的19歲得分後衛格林（Jalen Green）。

格林選擇和拉米羅．波爾（LaMelo Ball）相同的道路，成為跳過美國大學籃賽舞台、直接參與NBA選秀的球員中，獲選順位最高的一人。過去，選擇先到澳洲聯賽打球的拉米羅．波爾，在去年選秀會上，被夏洛特黃蜂以探花簽選上。

格林上季在G聯盟平均每場比賽可獲17.9分、2.1籃板、2.8助攻。

克里夫蘭騎士則以探花簽選進身高213公分的強力前鋒莫布里（Evan Mobley），上季他在南加州大學時，平均每場比賽可獲16.4分、8.7籃板、2.4助攻。

握有這次NBA選秀會4號簽、5號簽的多倫多暴龍、奧蘭多魔術，分別選進了佛羅里達州大的巴恩斯（Scottie Barnes）、後衛薩格斯（Jalen Suggs）。

© 2021 AFP