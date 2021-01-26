選美國輝瑞或中國國藥？疫苗外交戰在中東上演

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（法新社耶路撒冷26日電） 中東和北非國家訂購COVID-19疫苗時，面對該選美國或中國疫苗，除了物流還有外交因素考量。這反映出北京在這個區域的影響力與日俱增，並趁美國自顧不暇之際大展疫苗外交。

以色列政府近日公布文件，顯示以色列和美國輝瑞大藥廠（Pfizer）在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種的合作程度，全國約900萬人口已有超過1/4施打疫苗。

擁有龐大數位化醫療資料庫的以色列，還向輝瑞提供疫苗功效和潛在副作用的相關數據。

雙方如此密切合作，並不令人意外，因為以色列正是美國在中東地區主要戰略盟友。除了輝瑞，以色列還訂購數百萬劑美國生技公司莫德納（Moderna）研發的COVID-19疫苗。

其他像沙烏地阿拉伯、卡達、科威特和阿曼等中東國家，也大量依賴輝瑞和德國生技公司BioNTech合作研發的疫苗。不過伊拉克、約旦、阿拉伯聯合大公國和巴林等國，則分別訂購輝瑞疫苗與中國國藥集團推出的疫苗，以分散風險。

阿拉伯聯合大公國如今已認定國藥疫苗「完全安全」。這支中國制疫苗也出現在埃及和摩洛哥等美國盟邦的訂購名單上。

中國和阿拉伯國家關係專家、法國凱志商學院（Kedge Business School）教授祖比爾（Yahia Zoubir）表示，疫苗的選擇要考量到價格和冷藏溫度要求，輝瑞疫苗需要攝氏零下70度，國藥疫苗只需要攝氏2至8度。

不過祖比爾指出，這其中也難脫政治因素，自從疫情爆發以來，前美國總統川普（Donald Trump）的政府「自顧不暇」，中國則大打公衛外交，「中國人更加積極和配合得多」。

北京不僅已經出口數以百萬份的口罩和防護衣到中東、北非及其他地區，還提供呼吸器，並與數個國家的醫療當局舉行線上研討會。

祖比爾表示，中國的「一帶一路」計畫有新絲路，如今還有「衛生絲路」，「衛生正成為中國外交政策的一環」，這讓北京得以在阿拉伯世界擴大朋友圈，尤其是中國進口的石油有一半來自這個區域。

阿拉伯聯合大公國紮耶德大學（Zayed University）中國中東關係專家傅爾頓（Jonathan Fulton）則指出，中東地區的美國盟邦和夥伴國承受許多壓力，他們被要求別跟中國合作。

傅爾頓還說，但即便如此，由於美國對疫情的應對兵荒馬亂，情勢已從「中國是受害者」，轉變成中國是提供幫助且「可靠的行動家」。（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）

© 2021 AFP