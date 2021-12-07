避險基金教父交出180件被盜文物 估計總額7000萬美元

（法新社紐約6日電） 美國司法部官員今天表示，有避險基金教父之稱的史坦哈特已交出180件被盜文物，部分來自古希臘，估計價值達7000萬美元（約新台幣19.4億元），他也被終生禁止購買文物。

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曼哈頓地區檢察官範斯（Cyrus Vance）辦公室宣布的這項舉措，讓80歲的史坦哈特（Michael Steinhardt）暫時避免遭起訴和審判，但他終生禁止在合法藝術市場上購買古董。

這些藝術品包括公元前400年鹿頭形狀的古希臘飲水器，價值350萬美元，以及古希臘一個存放遺體或骨灰的箱子，其歷史可追溯至公元前1200年至1400年，價值100萬美元。

範斯在聲明中說：「幾十年來，史坦哈特對被掠奪的文物表現出貪婪的慾望，毫不在意他的行為以及他所買賣的文物是否合法、以及在全球造成的嚴重文化破壞。」

範斯說，這位被富比世（Forbes）估計身價高達12億美元的紐約金融家「無視地理或道德界限，他為擴大收藏不惜仰賴古董走私販、犯罪頭子、洗錢者和盜墓者構織的地下網絡。」

範斯領導的調查人員近年突襲史坦哈特的避險基金辦公室，以及他位於第五大道（Fifth Avenue）的住宅。

範斯將追蹤被盜文物列為優先事項，部分來自博物館、私人收藏或拍賣行，並將之歸還給合法所有者，包括黎巴嫩、巴基斯坦和義大利等國。

史坦哈特是紐約大學（New York University）和紐約大都會藝術博物館（The Metropolitan Museum of Art）等機構的主要捐助者，大都會博物館甚至以他的名字命名了一間陳列室。

曼哈頓地區檢察官辦公室表示，他歸還的文物估計總價約為7000萬美元。

範斯表示，儘管史坦哈特「數十年來漠視其他人擁有自家神聖寶藏的權利」，但他並不打算立即起訴他。

範斯說：「這項協議保證將180件作品迅速歸還給11個國家的合法所有者，而不是作為完成大陪審團起訴、審判、可能定罪和判刑所需年限的證據。」

© 2021 AFP