邁向公共運輸零排放 法國採購氫動力列車

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（法新社巴黎8日電） 法國國家鐵路公司（SNCF）今天表示，已經訂購12列氫動力列車，並將在2023年於4個地區開始測試，公司將以這項新技術放眼零排放未來。

一份聯合聲明表示，氫動力列車將由法國鐵路設施大廠阿爾斯通（Alstom）建造，當架空接觸線（overhead catenary wires）可用時，列車可使用氫氣或電力驅動。

聲明中引述阿爾斯通法國負責人埃梅烏（Jean-Baptiste Eymeoud）表示，它們設計成每次加氫氣可行駛600公里，「將會於2025年開始服役」。

這項合約高達1.9億歐元（約新台幣64億元）的12列首批列車，將可容納218名乘客，並平均分配到法國東部和南部的4個地區。

阿爾斯通3年前在德國首度測試原型列車，現在已經開始商業化階段，獲得41筆72公尺長列車訂單。

列車的設計是透過裝在車頂的燃料電池，結合車上的氫氣和外部氧氣，為列車馬達提供動力。

這份法語聲明引述法國國家鐵路客運部門（SNCF Voyageurs）負責人法尼歇（Christophe Fanichet）表示：「這是公共鐵路運輸邁向『零排放』的又一步。」（譯者：林沂鋒/核稿：劉學源）

© 2021 AFP