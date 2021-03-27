邁阿密網賽晉3輪 梅迪維夫樂觀看待濕熱天氣

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（法新社邁阿密26日電） 俄羅斯好手梅迪維夫（Daniil Medvedev）今天僅花56分鐘就以兩盤6比2擊敗台灣網球名將盧彥勳，順利挺進邁阿密大師賽第3輪。梅迪維夫表示自己樂觀看待邁阿密炎熱潮濕的天氣。

大會頭號種子梅迪維夫今天發出9記「愛司」，僅1 個雙發失誤。他接下來第3輪將對上澳洲選手巴比倫（Alexei Popyrin）。巴比倫在第2輪以6比4、6比2拍落大會第30種子美國選手奧裴卡（Reilly Opelka）。

25歲的梅迪維夫滿懷信心地參與這場在佛羅里達州舉行的硬地賽事。

他上個月在澳洲公開賽決賽敗給世界排名第1的塞爾維亞對手喬科維奇（Novak Djokovic）屈居亞軍，本月在法國馬賽（Marseille）奪冠後，世界排名升到第2 創生涯新高。

梅迪維夫成為繼2005年的澳洲名將修威特（Lleyton Hewitt）之後，首位男網「四大天王」（Big Four）以外爬到世界第2的球員。四大天王是指喬科維奇、瑞士的費德瑞（Roger Federer）、西班牙的納達爾（Rafael Nadal）與英國的莫瑞（Andy Murray）。

然而梅迪維夫早已放眼更遠。

他說：「我唯一的感想是，當人達到不曾有過的成績，馬上就會放下了，心中只想再往前走、更上層樓。我認為大家都一樣。」

「我為自己的成績感到高興，但現在只想每天精進，希望走更遠。」

梅迪維夫也表示自己樂觀看待邁阿密炎熱潮濕的天氣。他首輪輪空，得以調整好狀態迎戰37歲的資深好手盧彥勳。盧彥勳在一連串傷勢與疫情擾亂去年賽季後，以保護排名取得參賽資格。

梅迪維夫說：「成功贏得相當順利，我認為如果想更上層樓，面對這些情況的挑戰很重要。這很不一樣，在戶外打、天氣更熱、有不同的球，一切都很不同。」

他說：「我上周六到這裡，所有很多天可以準備。我喜歡在這濕熱的天氣打球，因此很期待下一輪。」

© 2021 AFP