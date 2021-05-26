邊界糾紛衝擊 吉爾吉斯機場禁止塔吉克公民入境

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社比許凱克26日電） 中亞國家吉爾吉斯數周前與鄰國塔吉克爆發邊界衝突，造成數十人死亡後，吉爾吉斯主要國際機場今天宣布禁止一架班機的塔吉克公民入境。

這起事件可能使吉爾吉斯與塔吉克的關係進一步惡化，雙方有爭議的邊界於4月底爆發兩國獨立30年來最嚴重戰鬥。

吉爾吉斯通報有37人死於邊界衝突，當時邊界軍隊互相開火，並造成雙方有數十間民房被毀。

吉爾吉斯方面指出，喪生者大多是平民，其中包括2名孩童。塔吉克則通報，有19位平民在暴力衝突中喪命。

吉爾吉斯首都比許凱克（Bishkek）馬納斯機場（Manas airport）的代表告訴法新社，塔吉克索蒙航空（Somon Air）的班機25日晚間降落後，被要求返回塔吉克首都杜桑貝（Dushanbe），因為吉國邊界當局「暫時對塔吉克公民關閉邊界」。

塔吉克駐吉爾吉斯大使館的發言人向法新社證實這件事，並表示兩國正在談判。

發言人還說，這架班機約有200名乘客，「只有不到10位非塔吉克公民被允許入境吉爾吉斯」，吉爾吉斯當局已通知塔吉克大使館，這是針對塔吉克公民實施出入境限制。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）

© 2021 AFP