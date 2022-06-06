邦喬飛創團貝斯手薩奇過世 享壽70歲

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（法新社華盛頓6日電） 美國樂團邦喬飛的主唱瓊邦喬飛昨天宣布，共同走過1980年代鼎盛時期的創團貝斯手薩奇（Alec John Such）過世，享壽70歲。 來自新澤西州的硬式搖滾樂團邦喬飛（Bon Jovi）在1980年代展開馬拉松式巡演，以Livin' on a Prayer、You Give Love a Bad Name，以及Wanted Dead or Alive等朗朗上口的歌曲以及出神入化的表演，吸引歌迷塞爆會場。 主唱瓊邦喬飛（Jon Bon Jovi）昨天在推特發布的聲明中表示，樂團「透過他而找到了彼此合作的契機」。「身為邦喬飛樂團創始成員，亞歷（薩奇）是樂團創立不可或缺的一分子。」 瓊邦喬飛說，薩奇是鼓手托雷斯（Tico Torres）從小就認識的朋友，薩奇還帶了李奇山姆柏拉（Richie Sambora）來看樂團表演，李奇山姆柏拉之後加入成為吉他手。