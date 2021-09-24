配票軟體遭下架 納瓦尼指控科技巨頭成蒲亭幫兇

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社莫斯科23日電） 俄羅斯身陷囹圄的反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）今天指控谷歌（Google）與蘋果（Apple）是克里姆林宮的「幫兇」，在上周俄羅斯國會大選期間移除他的配票軟體。

納瓦尼在推特發文說：「如果最新一場選舉有什麼讓我意外的地方，不是（總統）蒲亭（Vladimir Putin）竄改結果，而是有龐大影響力的科技巨頭如何最終順從地成了他的幫兇。」

俄羅斯各地17日舉行國會大選投票，蘋果與Google移除反對派開發的「智慧投票」（Smart Voting）應用程式，這個軟體主要在建議支持者如何投票，以免讓克里姆林宮的盟友當選。

納瓦尼的盟友指控科技巨頭展開「審查」。關在獄中的納瓦尼說，經營這些科技巨擘的人「既懦弱又貪婪…他們敦促我們『把世界變得更好』，但骨子裡卻是騙子與偽君子」。

納瓦尼也說，他也對加密通訊軟體Telegram創始人度洛夫（Pavel Durov）感到「十分惱怒與失望」。大選期間，智慧投票軟體也消失在Telegram上。

出生於俄羅斯的度洛夫曾說，他是跟隨蘋果與Google的腳步，因為「像我們這類開發商的行事規則，都是由它們決定」。

熟知Google與蘋果下架決定內幕的消息人士說，公司是在俄羅斯當局施壓下，包括威脅將逮捕當地員工等，才決定移除軟體。

經過3天投票後，執政黨團結俄羅斯黨（United Russia Party）最終壓倒性勝選，俄羅斯在野黨指控當局大規模作票。

© 2021 AFP