醫學輔助生殖遽增 全球雙胞胎出生率創新高

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（法新社巴黎12日電） 根據科學期刊「人類生殖」今天發表的研究，目前出生的雙胞胎比以往任何時候都多，幾乎每40個新生兒中就有一對雙胞胎，主因醫學輔助生殖的使用迅速增加。

根據刊登在「人類生殖」（Human Reproduction）的研究報告，目前每年有超過160萬個雙胞胎出生。

英國牛津大學社會與人口學系教授孟登（Christiaan Monden）說：「全球雙胞胎的相對和絕對數量，比20世紀中葉以來的任何時候還高，可能是空前新高。」

研究員表示，輔助生殖科技（Assisted Reproductive Technology，ART）1970年代在已開發國家興起，造成多胞胎數量增加，加上產婦年齡較大，懷雙胞胎機率也更高。

研究員搜集135個國家2010年到2015年的資料。

根據研究報告，非洲的雙胞胎出生率居全球之冠，因為非洲和世界其他地區的「基因有差異」。

其中一名研究員表示，全球較貧困地區的雙胞胎出生率增加令人憂心。

孟登說：「雙胞胎分娩與嬰兒和孩童較高的死亡率相關，也與女性懷孕期間、分娩期間和之後，母親和孩童更容易產生併發症有關。」

研究報告共同作者史密茨（Jeroen Smits）說：「需要更加關注中低收入國家的雙胞胎出生率命運。」

「尤其在撒哈拉沙漠以南非洲，許多雙胞胎出生一年後會失去他們的手足。根據我們較早的研究，每年幾乎有20萬到30萬個孩童喪命。」（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）

© 2021 AFP