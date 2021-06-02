里拉德兩度救命白搭 金塊勝拓荒者聽牌

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社丹佛1日電） 里拉德今天兩度砍進三分彈，讓拓荒者兩度將比賽延長，但金塊靠小波特的三分彈奠定勝基，147比140獲勝率先「聽牌」。

NBA季後賽金塊、拓荒者系列賽第5戰，拓荒者兩度靠里拉德的三分球續命，但金塊的小波特在第2度延長賽投出關鍵三分彈奠定勝基，終場以147比140獲勝，率先取得「聽牌」優勢。

美國職籃NBA西區第3種子丹佛金塊與第6種子波特蘭拓荒者在7戰4勝制的季後賽首輪對決。雙方今天在第5戰一路糾纏，拓荒者在第4節時間結束前，靠里拉德（Damian Lillard）的三分球扳平比數，進入延長賽。

在這次延長賽中，落後3分的拓荒者，再靠里拉德的三分球追平比分，比賽第2度延長。

兩隊在第2度延長賽中不斷僵持，金塊的小波特（Michael Porter Jr.）在終場前1分33秒砍進致勝三分球，金塊取得領先；隨後莫里斯（Monte Morris）、哈里森（Shaquille Harrison）都是兩罰俱中，最終金塊以7分驚險勝出，率先在系列賽拿下3勝「聽牌」。

今天比賽首節，金塊的三分球、整體投籃命中率都破5成，在約基奇（Nikola Jokic）、小波特、瑞佛斯（Austin Rivers）都攻下8分的情況下，以38比25領先達兩位數。

但拓荒者在次節反撲，靠里拉德獨得11分、麥卡倫（CJ McCollum）也攻下9分的聯手帶領下，打出單節37 比27的攻勢，讓金塊上半場僅以65比62領先3分。

下半場開打，拓荒者幾度將比分扳平，在里拉德、塞門斯（Anfernee Simons）接連砍進三分球後，以89比84超前，並靠里拉德單節9分帶領下，拓荒者打完3節反以94比92領先金塊。

在末節，金塊靠小波特3罰俱中，加上格林（JaMychal Green）的三分球，再以5分超前，之後雙方拉鋸、互有領先。

終場前13.7秒，拓荒者的麥卡倫飆進三分球，雙方只剩1分差距，接着金塊的莫里斯兩罰俱中，讓金塊領先擴大到3分。但里拉德在第4節結束前3.7秒，砍進追平比數的三分彈，讓兩隊121比121戰成平手，進入延長賽。

金塊的約基奇此役有38分、11籃板、9助攻的准大三元成績；替補的莫里斯攻下28分；小波特也有26分、12籃板的雙十成績。

拓荒者此役先發5人得分全部破十，其中以轟下55分的里拉德最高，他還送出10次助攻；科溫頓（Robert Covington）斬獲19分、11籃板；諾基奇（Jusuf Nurkic）有13分、11籃板進帳，兩人都有雙十成績；麥卡倫則攻下18分。

© 2021 AFP