里拉德奧運熱身賽攻19分 美國男籃逆轉西班牙

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（法新社拉斯維加斯18日電） 靠着里拉德攻下19分帶領，美國男籃今天於下半場逆轉，在奧運熱身賽最終戰以83比76逆轉擊敗西班牙。

美國男籃今天在他們這次最後一場熱身賽，對上由盧比歐（Ricky Rubio）率領的西班牙。

對上勁敵西班牙，美國隊開賽之初取得9比5領先，但沒多久西班牙在羅德里格斯（Sergio Rodriguez）砍進三分球後，以12比9超前，首節打完也以18比14領先美國。

西班牙在次節打得十分沉穩，也持續保持領先。美國隊在強生（Keldon Johnson）、杜蘭特（Kevin Durant）、里拉德（Damian Lillard）輪流發威下，打出強勢反擊，但西班牙在盧比歐半場攻下14分的帶領下，在上半場以38比36持續領先。

下半場開打後，戰況依舊膠着，美國隊靠里拉德在一次快攻中急停出手砍進的三分彈要到領先，接着強生的一記爆扣讓美國擴大領先優勢。美國利用第3節中段起一波21比8攻勢，在3節打完後以57比50躍居領先。

末節剩下7分30秒，美國以65比52領先達兩位數，西班牙雖極力反撲，但里拉德持續發揮球技，終場美國以83比76拿下勝利。美國在這波熱身賽先敗兩場後連拿兩勝，戰績2勝2負。

美國男籃在前往日本參加東京奧運前，在美國拉斯維加斯的熱身賽，意外接連敗給奈及利亞和澳洲，直到第3戰對阿根廷一役才拿下勝利。

未料美國男籃又出現利空消息，先是畢爾（Bradley Beal）觸發COVID-19健康安全協議，連帶使他們第2次對澳洲的熱身賽取消，洛夫（Kevin Love）之後也因舊傷未愈選擇退出。

美國隊緊急補上強生、麥吉（JaVale McGee），加上布克（Devin Booker）、哈勒戴（Jrue Holiday）、密道頓（Khris Middleton）要在打完美國職籃NBA總冠軍賽後才會合，雖然默契問題讓人擔憂，但距離東京奧運開幕僅剩幾天，美國隊已經沒有時間培養團隊化學效應。

© 2021 AFP