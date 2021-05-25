里拉德42分難挽頹勢 約基奇38分率金塊扳平戰局

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（法新社丹佛24日電） 里拉德今天轟下全場最高42分，但難挽回拓荒者頹勢，金塊在約基奇攻下38分帶領下，以128比109獲勝，在季後賽首輪扳平戰局。

美國職籃NBA西區季後賽，第6種子波特蘭拓荒者22 日演出「下克上」戲碼，在里拉德（Damian Lillard）獨得34分、全隊砍進19記三分球的情況下，以123比109 擊敗第3種子丹佛金塊，在7戰4勝制系列賽以1比0領先，雙方今天仍在金塊主場交鋒。

這場比賽的首節，約基奇（Nikola Jokic）7投6中攻下14分，率金塊31比25領先拓荒者。次節金塊最多領先18分，拓荒者在里拉德（Damian Lillard）單節轟下22分帶領下，一度將落後縮小到剩下4分差距，但金塊包括約基奇中場前1.9秒砍進的三分球在內，拉出一波8 比0攻勢，上半場金塊以73比61領先拓荒者。

戰況緊繃讓兩隊在下半場打出火氣，第3節幾度出現較激烈的肢體接觸，包括約基奇、里拉德等人都吞下技術犯規，金塊在高登（Aaron Gordon）單節8分帶領下，打完3節以101比87領先拓荒者。

第4節格林（JaMychal Green）切入挑籃得手後，金塊領先達20分。之後拓荒者無力反撲，讓金塊19分之差獲勝，在系列賽扳成1比1平手。

約基奇此役包括三分球4投2中，20次出手命中15球，攻下金塊最高的38分，小波特（Michael Porter Jr. ）貢獻18分，米爾塞普（Paul Millsap）、高登（Aaron Gordon）分別拿下15分、13分，坎帕佐（Facundo Campazzo）、莫里斯（Monte Morris）都有12 分進帳。

拓荒者的里拉德轟下全場最高42分，麥卡倫（CJ McCollum）貢獻21分，鮑爾（Norman Powell）則獲15分。

© 2021 AFP