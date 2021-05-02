重啟核協議談判 伊朗：據目前協議美將解除制裁

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（法新社維也納1日電） 為讓美國重返伊朗核協議，簽署方正在維也納進行第3輪談判。伊朗談判員今天表示，根據目前協議，伊朗預期美國將解除對能源等部門制裁；但美國再次淡化了談判進展的可能性。

伊朗副外交部長兼代表團團長阿拉奇（Abbas Araqchi）對伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）表示，協商已「趨於成熟」。

「我們已開始撰寫條文，這方面進展真的相當緩慢，因為研擬條文得準確，也得考慮一些還沒有共識的議題。」

「與業種相關的…制裁，例如針對伊朗石油與天然氣的能源業制裁，或針對汽車業、銀行與金融、保險與港口業的制裁。根據目前為止達成的協議，這些制裁都必須解除。」

但美國淡化談判將取得突破的可能性，國務院被詢及此事時，提及前幾天美國相關人士的說法，例如國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）4月30日稱談判仍「狀況不明」的發言。

蘇利文先前表示：「我們看到各方願意認真討論制裁解除，以及重回聯合全面行動方案（JCPOA, 通稱「伊朗核子協議」）的意願，包括伊朗在內，但還不確定這會不會總結在維也納的協議中。」

歐洲聯盟（EU）三巨頭英國、法國與德國則表示：「我們還沒就最重要的幾個點達成共識，成功絕不是必然，但也不是毫無可能。」

2015年簽署的伊朗核協議要求伊朗藉由約束核子計畫換取解除制裁，但2018年美國時任總統川普退出後，協議岌岌可危。簽署各方4月初開始展開談判，試圖重啟協議。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

© 2021 AFP