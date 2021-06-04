重啟高速航空運輸 聯合航空摩拳擦掌

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（法新社紐約3日電） 協和號（Concorde）超音速客機2003年結束服務18年後，美國聯合航空今天宣布要向航空業界的新創公司Boom Supersonic購買15架超音速客機，聯航此舉可能重啟高速航空客運。

聯合航空（United Airlines）與Boom Supersonic 聯合發布新聞稿指出，雙方議定，只要Boom Supersonic的新款飛機Overture，符合「聯合航空嚴格的安全、操作與永續的要求」，聯航將斥資採購，並期盼自2029年起展開客運服務。

這兩家公司說，Boom Supersonic的超音速客機，飛行速度比目前航空業界頂級機種快一倍，估計從紐瓦克（Newark）到倫敦只需3小時30分，從舊金山到東京只需6小時，並且使用再生燃料標榜零碳排放。

雖然若干業界分析人士質疑，尤其是究竟能節省多少飛行時間；不過，聯合航空此舉意味曾經被大肆吹捧的高速航空運輸可能捲土重來。

美國航太顧問公司AIR專家梅路左（Michel Merluzeau）指出：「這是個有趣的想法，但困難重重。」他估算研發一架符合主管機關標準的民航機，可能得花費100至150億美元（約新台幣2771至4156億元）。

而兩家公司議定的合約談妥採購15架，並包括聯航可再買35架的選項，但雙方都沒有說明成交金額。

梅路左並說：「我們要務實以對。」他並指出，超音速客機比較有可能在2035或2040年投入客運服務。（譯者：曹宇帆/核稿：嚴思祺）

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