重建烏克蘭第二大城 英建築師誓讓哈爾科夫重生

（法新社倫敦21日電） 英國建築師佛斯特以修復德國國會大廈及設計倫敦千禧橋聞名，他的基金會表示，他願協助受到戰火重創的烏克蘭哈爾科夫市重建。

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佛斯特（Norman Foster）基金會和哈爾科夫（Kharkiv）市政府表示，86歲的佛斯特18日與烏克蘭第二大城哈爾科夫市長泰芮可夫（Igor Terekhov）舉行視訊會議。

佛斯特提出了重建這座烏東大城的計畫，這座城市以新藝術派建築聞名，自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，當地已有約1/4建築被毀。

佛斯特誓言要「動員世界上規畫、建築、設計和工程技術最好的一流人才」，能夠「立刻」展開工作，以實現「哈爾科夫市的重生」。

他說，這個團隊的第一步工作是草擬一個「未來城市」的總體規畫。

佛斯特說，規畫中將「把以往最受喜愛和推崇的遺產與基礎設施和建築物的最理想和最環保元素加以結合」。

哈爾科夫市府20日在臉書貼出視訊會議的摘要內容，泰芮可夫用俄語告訴佛斯特：「我看過你的作品，我真的很想在我們的城市看到這種新的、進步的風格。」

「我希望我們擁有一個能成為歐洲亮點之一的市中心。」

泰芮可夫告訴佛斯特，哈爾科夫市區約25%建築已被摧毀，當地需要新的醫院、學校和幼兒園，以及資訊科技業辦公室。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）

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