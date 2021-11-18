重獲自由 小甜甜布蘭妮感謝粉絲「救我一命」

（法新社洛杉磯17日電） 美國流行樂女歌手小甜甜布蘭妮（Britney Spears）在法官終結父親過去掌控她人生13年備受爭議的監護權後，今天首度直接對粉絲髮言，感謝粉絲拯救了她的生命。

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布蘭妮接受父親監管13年，洛杉磯法官12日正式批准終止監護權程序。

布蘭妮昨天晚間在影音社群媒體Instagram上張貼影片，影片中她身穿碎花短上衣、低腰黑短褲，感謝粉絲和「#解放布蘭妮」（#FreeBritney）運動，在她遭到「噤聲和威脅這麼長一段時間」時，升高外界對此事的意識。

她說：「你們超棒。我真的認為你們救了我一命。」

大批粉絲12日在洛杉磯市中心法院前歡呼，並撒下粉紅色紙片，慶祝偶像重獲新生。該法院終止了2008年起實施的監護權。

39歲的布蘭妮在陽光普照的露台拍攝這段2分鐘的影片，她說：「處於一段你不想要的情況中，這真的是一段很長的時間。」

外界對於布蘭妮未來的計畫充滿猜測。

此前她已經多年未受訪，鮮少公開露面，最後一次表演是在2018年10月，生活方式主要由其父史皮爾茲（Jamie Spears）主導。（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）

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