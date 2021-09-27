重要法案太多 裴洛西暗示基建案恐延後通過

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（法新社華盛頓26日電） 美國聯邦眾議院議長裴洛西今天表示，有信心大型基礎建設法案本周能獲國會過關，但大概不會在明天通過。

民主黨人拚了命想敲定升級美國道路與橋樑的指標性計畫，但也有極大壓力，必須在9月30日前敲定3.5兆美元的公共投資方案，並注資給聯邦政府運作，避免政府被迫關門。

這一周對拜登任期非常關鍵，因為他投資氣候變遷政策、降低勞工家庭育兒與教育開銷、創造數以百萬計工作機會的「重建美好未來」（Build Back Better）計畫，遭到反對黨共和黨竭力阻攔。

但儘管裴洛西（Nancy Pelosi）有信心聯邦參議院獲得兩黨支持的1.2兆美元基建法案「本周」將在聯邦眾議院過關，前方仍可能危機四伏。

美國廣播公司（ABC Sunday）談話性節目「本周」（This Week）詢問裴洛西，是否會如先前所同意，在明天把基建法案帶進議事堂，裴洛西回答說：「我從不會把沒有票數的法案帶進議事堂。」

「可能會是明天，如果我們有票的話。」

「沒辦法選日期，必須在有票的時候進行，在適當的時候，而我們會的。」

拜登今天告訴記者，「樂觀」認為裴洛西本周會讓這項議案在眾院過關。

裴洛西昨天在信中告訴民主黨同僚，他們「必須」通過拜登的大型開支法案，還有能讓聯邦政府在10月1日下個會計年度開始後維持運作的法案。

裴洛西不只遇到共和黨人的反對，民主黨進步派與溫和派也已表明，必須很快看到3.5兆法案會包含哪些東西。

眾議員傑亞帕爾（Pramila Jayapal）對美國有線電視新聞網（CNN）「美國國情」（State of the Union）節目提及基建法案，「因為沒有票，我不認為她」明天會把法案帶進議事堂。

眾院進步派多次警告，如果不通過「重建美好未來」計畫，就不會對基建法案開綠燈。

為把歷史性的開支法案送交拜登桌上，民主黨人運用「預算協調」（budget reconciliation）程序，繞過參院通過多數法案須獲得60票贊成的一般規定。

但溫和派民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）與席納瑪（Kyrsten Sinema）都對這麼大筆款項抱持極大的保留態度。

在參院兩黨議員各半的情況下，曼欽與席納瑪的票攸關法案能否通過，而裴洛西對此當然非常了解。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

© 2021 AFP