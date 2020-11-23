重視穩健專業 拜登內閣人事與川普形成對比

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（法新社華盛頓23日電） 美國總統當選人拜登可望提名深具經驗的布林肯（Antony Blinken）出任國務卿，以凸顯一個訊息，即穩健的領導人已重新掌握國家大政；相較下，現任總統川普今天仍忙着要將選舉翻盤。

拜登預定明天宣布首批內閣人事，而外界已提及的人選顯示，拜登的首要目的在緩和華府的緊張氣氛，並恢復美國在海外的傳統領導角色。

布林肯以往曾擔任副國務卿，也是拜登的長期顧問，未來他將帶頭快速廢除川普造成混亂的「美國優先」政策，並由重新加入巴黎氣候協定、世界衛生組織以及伊朗核子協議着手。

美國媒體報導，拜登外交團隊陣容還可能包括由蘇利文（Jake Sullivan）出任國家安全顧問，並由職業外交官湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）出任駐聯合國大使。

這兩人一如布林肯，都曾長期在政府公務部門工作，且都曾為前總統歐巴馬效力，而當時拜登是副總統。

這樣的人事安排強調的是專業，與川普領導下的白宮形成對比；後者經常遴選欠缺相關背景者加入工作，有時會格格不入並在充滿火藥味的氣氛下離職。（譯者：張佑之）

© 2020 AFP