野火延燒5700人撤離 加拿大卑詩省進入緊急狀態

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（法新社蒙特婁20日電） 加拿大西部卑詩省今天宣布進入緊急狀態，受當地高溫強風影響，預料接下來幾天野火火勢將繼續擴大。

卑詩省公共安全廳廳長法恩沃斯（Mike Farnworth ）說：「我們已經來到臨界點。基於緊急事故管理及野火事務官員建議，以及我昨晚針對天氣惡化的簡報，我宣布進入省級緊急狀態。」

他補充表示，這項決定賦予官員組織大規模撤離行動及為疏散民眾提供緊急住所的權力。

法新社報導，隨着受威脅區域不斷擴大，卑詩省境內今天約有5700人處於撤離令範圍內，人數是昨天的2倍多，另有約3萬2000名居民處於戒備狀態。

自6月底加拿大西部和美國西岸地區出現破紀錄熱浪後，大火肆虐已數周；專家表示，這種現象與氣候變遷有關。

卑詩省野火消防署任務主管柴普曼（Cliff Chapman）表示，全省約3000平方公里土地已化為焦土，是往年這個時間點平均遭野火吞噬面積的3倍多。

除了可能會使大火蔓延的風勢外，在炎熱乾燥天候助長下，卑詩省目前有近300處正在燃燒的野火點，而這樣的天氣預計還會持續幾天。

卑詩省內陸及西南部所受影響特別嚴重，包括部分與美國接壤的邊界。目前卑詩省境內有超過3000名消防員正在努力撲滅火勢。

在美國，有超過80處大型野火點正在燃燒，其中最大的一場是俄勒岡州的靴筒山大火（Bootleg Fire），幾乎燒掉15萬7829公頃土地，面積比洛杉磯還大。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP