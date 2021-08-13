野火蹂躪 希臘面臨數十年來最大生態浩劫

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（法新社雅典12日電） 希臘數以百計消防人員今天仍在野火肆虐災區，忙着控制新竄起的火苗。這場夏季燎原大火已成為總理米佐塔基斯口中「希臘數十年來最大生態災難」。

經兩周野火肆虐，希臘有些地區昨夜下了雨，溫度也減低，看似情況已緩和。希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）表示：「今天我們可以較為樂觀了。」

但還是將面臨長達數周的夏季炙熱天氣。

歐洲森林火災資訊系統（European Forest Fire Information System）今天表示，希臘數十年來最炎酷熱浪引發大火，摧毀10萬多公頃森林土地與農地，釀成希臘2007年以來最嚴重的野火災害。

大火已奪走3人性命、數百人無家可歸，迫使數千人逃離家園，造成經濟和環境大災。

遭受野火季節肆虐的地中海國家中，希臘只是當中1個，各國當局都歸咎氣候變遷使然。

米佐塔基斯今天形容這場「超級大火」，是希臘「數十年來最大的生態災難」。

希臘政府最近才在6月間向民眾擔保，已做好準備來面對野火季節，總理米佐塔基斯也處於防備狀態。

但米佐塔基斯今天不得不坦承：「看來這特殊現象已超出我們的能力及所做準備。」

主要反對黨領袖齊普拉斯（Alexis Tsipras ）指出，米佐塔基斯未能掌握災情程度...以及他所應負責的範疇。

在希臘艾維亞島（Evia）北部，數百人已搭船撤離，並有包括歐洲其他數國增援等858名消防人員，目前仍在力抗大火。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP