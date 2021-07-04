野火達170多處 加拿大：面臨漫長且挑戰重重夏季

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（法新社渥太華3日電） 加拿大170多場野火讓消防人員疲於應付，軍方今天待命準備打火、協助居民進行撤離。在破紀錄的熱浪和極度乾燥環境下，渥太華當局警告，接下來會有「漫長且挑戰重重的夏季」。

法新社引述官員的話報導，西部卑詩省有至少174處野火，其中78個是於過去兩天竄出火苗。大多數野火都是由劇烈雷暴所引起。

野火發生在坎路普斯（Kamloops）以北，坎路普斯位於溫哥華（Vancouver）東北方，兩地距離350公里。

公共電視台加拿大廣播公司（CBC）報導，卑詩省野火消防廳省級任務主管柴普曼（Cliff Chapman）說：「我們昨天約略看到1萬2000道閃電。當中有許多擊中社區附近，如同坎路普斯所見到的情況。」

加拿大公共安全部長布萊爾（Bill Blair）昨天表示，「卑詩省的乾燥環境和極端高溫前所未見。這裡的野火顯示出，我們正處於一個可能漫長又挑戰重重夏季的開端。」

目前已約千人逃離卑詩省野火侵襲，但仍有許多人下落不明。

卑詩省法醫辦公室表示，過去一周有719人過世，是同期平均值的「3倍以上」。當地首席法醫拉普英特（Lisa Lapointe）表示，極端氣候可能是「顯着的肇因」。

而在溫哥華東北250公里的李頓村（Lytton），6月29日寫下攝氏49.6度的全國高溫紀錄，隔天因火舌竄出、火勢迅速蔓延，進而撤離人員。根據當地民代，李頓村近9成區域遭火吻。

村民告訴加拿大廣播公司，「我們非離開不可，別無選擇。我們把家中找得到的寵物都帶上了，但有一隻找不到只好拋下它。我們帶着皮夾就跳上車，沒有時間再拿其他東西。」

© 2021 AFP