金塊中鋒約基奇連莊 再獲選NBA年度最有價值球員

（法新社洛杉磯11日電） 美國職籃NBA丹佛金塊塞爾維亞籍中鋒約基奇（Nikola Jokic）今天風光連莊，連續第2個賽季獲選聯盟年度最有價值球員（MVP）。

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27歲的約基奇每場平均拿下27.1分、13.8個籃板，還有7.9次助攻，率領金塊拿下西區第6種子，但季後賽首輪遭金州勇士淘汰。

約基奇在決選擊敗費城76人恩比德（Joel Embiid）和密爾瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）勝出，在體育記者票選中拿到875分，其中有65張第1名選票。

約基奇是第15位贏得超過1座MVP的球員，也是第13位連莊MVP的球員。過去曾連莊MVP的包括賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、安特托昆博、「大鳥」柏德（Larry Bird）、張伯倫（Wilt Chamberlain）、柯瑞（Stephen Curry）、「石佛」鄧肯（Tim Duncan）、詹姆斯（LeBron James）、魔術強森（Magic Johnson）、喬丹（Michael Jordan）、馬龍（Moses Malone）、奈許（Steve Nash）、羅素（Bill Russell）。

恩比德以706分拿到第2（26張第1名選票），安特托昆博以595分拿到第3名（9張第1名選票），鳳凰城太陽布克（Devin Booker）216分第4，獨行俠唐西奇（Luka Doncic）146分第5。

這是第1次MVP前3名由國際球員包辦，前5名中，更有4位是國際球員。恩比德來自喀麥隆，安特托昆博來自希臘，唐西奇來自斯洛維尼亞。

透納電視網（TNT）轉播宣布得獎名單時，播放金塊總教練馬龍（Michael Malone）和約基奇一些隊友去到塞爾維亞約基奇的馬場，頒給他獎盃的畫面。

約基奇告訴透納電視台：「我現在不會想（這個獎），可能我又老、又胖、又愛抱怨時就會記起來，我會告訴我的孩子們。」

© 2022 AFP