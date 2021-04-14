金塊主將莫瑞左膝前十字韌帶撕裂 本季幾確定報銷

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（法新社洛杉磯13日電） NBA丹佛金塊隊今天宣布，主力後衛莫瑞經過診斷，發現左膝前十字韌帶有撕裂傷，本季幾乎已確定報銷。

金塊去年打進西區決賽，不敵最後拿下總冠軍的洛杉磯湖人，本季捲土重來，目標直指總冠軍賽，他們目前戰績34勝20敗，排在西區第4位，但如今傳來噩耗。

在昨天金塊107比116敗給金州勇士的比賽中，莫瑞（Jamal Murray）終場前50.6秒切入攻擊籃框，他在落地後倒下並滑向場邊，接着抱着膝蓋且面露痛苦表情，躺在場邊好一陣子後，才在工作人員攙扶下單腳跳着進休息室。

「丹佛郵報」（Denver Post）指出，莫瑞約需9到12個月的時間才能恢復。郵報也稱，莫瑞接受手術治療傷勢的時間目前還不確定。

莫瑞本季出賽48場都是先發，平均可得21.2分（全隊第2高），還有4.8助攻、4籃板的表現。

失去主力後衛莫瑞，金塊陣中目前還有4名後衛，其中包括4年生涯中平均可獲9.8分、3.5助攻、2.1籃板的得分後衛莫里斯（Monte Morris），及4年生涯平均有6分、1.7助攻、2.8籃板的控球後衛多齊爾（PJ Dozier），和坎帕佐（Facundo Campazzo）、霍華德（Markus Howard）兩名菜鳥得分後衛，但4人恐怕難以補上莫瑞的戰力缺口。

© 2021 AFP