金正恩和文在寅通信 一致表示兩韓關係終將改善

（法新社首爾22日電） 兩韓當局今天表示，北韓領導人金正恩對即將卸任的南韓總統文在寅致力改善南北關係表示謝意。跡象顯示北韓可能恢複核子試爆，此時意外出現了這個插曲。

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北韓今年以來已進行十多次武器測試，最近一次就在上星期，試射了短程飛彈；北韓官方媒體稱，這將提升「戰術核武的操作效能」。

鴿派的文在寅與金正恩舉行了3次高峰會，並協助推動美國前總統川普與金正恩之間的會談。

但川金之間非核化協商2019年以失敗收場，因為雙方對於制裁鬆綁以及北韓有何相應讓步，意見分歧。

此後，平壤稱文在寅為「愛管閑事的調解人」，除炸毀由首爾出資1500萬美元在開城設置的兩韓聯絡辦公室，上個月還全程試射了一枚洲際彈道飛彈（ICBM），為2017年以來的首次。

但今天北韓官方中央通信社（KCNA）報導，金正恩和文在寅一致認為，「儘管至今情勢艱難」，只要雙方「抱持希望並努力不懈」，兩韓關係將會有所改善。

報導又說，金正恩在給文在寅的信中並表示，他與文在寅的「歷史性」峰會為人民帶來了「對未來的希望」。

南韓總統府青瓦台證實，兩位領導人已互通友好信函，並指出，文在寅告訴金正恩，儘管有「令人失望的時刻」，但兩人已攜手朝向「改變朝鮮半島命運」邁出了「明確的一步」。

文在寅信中並對金正恩說，兩人間的南北峰會將為「統一奠定基礎」，他也希望北韓與美國迅速恢復陷入停頓的對話。

© 2022 AFP