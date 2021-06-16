金正恩坦言：糧食情況緊張

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社首爾16日電） 北韓官媒中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩坦言北韓糧食情況「緊張」。北韓1990年代曾發生嚴重饑荒，當時多達數十萬人活活餓死。

法新社報導，去年爆發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，加上夏季一連串暴雨侵襲釀洪患，重創北韓原已疲軟的經濟。

北韓中央通信社今天報導，金正恩在勞動黨中央委員會全體會議上表示，今年經濟有所改善，工業總產值比去年同期成長25%，但由於發生一些挑戰，導致「一系列偏差」。

他說：「現在人民的糧食情況緊張。由於去年颱風造成的災損，農業部門未能達到糧食生產計畫目標。」

北韓去年夏天遭數個颱風襲擊，洪災淹沒數千戶民宅與農地。金正恩呼籲採取措施將天災的影響降至最低，並說確保豐收是「最優先事項」。

中央通信社報導，會中也討論新型冠狀病毒疫情拖延。北韓醫療基礎建設落後，加上藥品長年短缺，分析師表示，疫情爆發對這個孤立的國家造成嚴重破壞。

聯合國人道事務協調廳（UNOCHA）發言人表示，疫情的影響非常有可能使北韓人道主義狀況惡化，約有1060萬人迫切需要援助。

金正恩今年4月已承認北韓困境，對人民表示準備好因應「史上最嚴重的情況」。

© 2021 AFP