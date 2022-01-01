金正恩新年談話 罕見全談經濟與糧食不提美韓

（法新社首爾1日電） 北韓官方媒體今天報導，領導人金正恩昨天在執政的勞動黨內重要會議閉幕發表展望2022談話，重點全擺在經濟，幾未提到美國。

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有別於近年幾次新年談話的政治表態引發中外關注，金正恩這次聚焦於糧食安全與國家發展。貧困但全力研發核武的北韓，為防堵COVID-19而實施邊境封鎖，使他們更加孤立於世界。

北韓官媒中央通信社（KCNA）指出，金正恩昨天在朝鮮勞動黨（WPK）朝鮮勞動黨第八屆中央委員會第四次全體會議結束時表示，北韓2022年的主要目標將是全力啟動經濟發展、改善人民生活，因為北韓正面臨「重要的存亡奮戰」。

父親金正日2011年12月逝世後掌權迄今滿10周年的金正恩還說，對付疫情仍是來年首要目標之一。

金正恩過去在新年演說都會做重大政策宣示，例如與南韓及美國展開重要的外交往來，但這次在北韓官媒公布的演說摘要內，未見金正恩特別提及美國，僅以兩韓關係和「外部事務」 的不特定說法帶過。

「北韓新聞」（NK News）創辦人歐卡洛爾（Chad O'Carroll）說，金正恩把主要焦點放在鄉村發展，可能是一種民粹策略。「北韓新聞」成立於南韓首爾，專門關注北韓發展及動態。

歐卡洛爾推文表示：「總體來說，金正恩或許明白，當平壤以外地區的人民正苦於缺糧和艱困環境時，在今年公布複雜的軍事發展計畫大概不是個好主意。」

© 2022 AFP