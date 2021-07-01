金球獎允許外語片和動畫片角逐最佳影片

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社洛杉磯30日電） 因為「夢想之地」未能符合角逐今年金球獎最佳影片資格而廣受批評，好萊塢外籍記者協會（HFPA）今天宣布，將做出改變，讓外語片和動畫片都有資格角逐最佳影片獎項。

講述韓裔移民追逐美國夢的電影「夢想之地」（Minari），由好萊塢演員布萊德彼特（Brad Pitt）的知名美國製片公司Plan B Entertainment製作、A24發行。不過「夢想之地」全片主要發音為韓語，不符合金球獎「50%的電影對話以英語發音」的「最佳電影」提名規則，最終被歸類為外語片。

好萊塢外籍記者協會表示：「將外語片地位提升，入圍最高獎項，讓人認識到世界卓越的多樣性。」該協會將允許非英語片和動畫片角逐劇情類最佳影片和音樂或喜劇類最佳影片。

所有電影都必須符合參賽資格，像是在相關資格期間於洛杉磯地區電影院上映。

好萊塢外籍記者協會主席薩爾（AliSar）在聲明中表示：「我們今年重新檢討評選準則，聆聽業界意見後，決定為了未來的節目採取新措施，確保這些電影獲得它們應得的重視。」

好萊塢外籍記者協會近幾個月來飽受批評，被指控存有種族歧視、性別歧視、霸凌和收賄等情況。金球獎是好萊塢年度第2大頒獎典禮，由約90名記者組成的好萊塢外籍記者協會決定獎落誰家。

好萊塢外籍記者協會做的變革包括禁止成員收禮、僱用多樣化顧問、建立匿名檢舉熱線。

薩爾說，不管金球獎下次轉播時間為何，這些改變將「立即生效，展現我們透過各項工作，致力於多樣化和包容性」。

© 2021 AFP